Desfalque do Botafogo em Cuiabá, Eduardo é um dos símbolos da virada de chave do time na temporada

Advertido com terceiro cartão amarelo no último jogo antes parada para Data Fifa, Eduardo está suspenso e será desfalque na partida entre Cuiabá e Botafogo. O meia é um dos símbolos da virada de chave da equipe alvinegra na temporada e vem sendo um dos destaques do Brasileirão.

O jogador sofreu uma lesão rara na coxa esquerda em outubro do ano passado e não esteve em campo nos primeiros jogos do Glorioso neste ano. Antes do atleta voltar, Luís Castro vivia uma forte pressão no comando do clube, protestos da torcida eram frequentes e as atuações nos jogos não eram positivas.

Eduardo retornou aos gramados na goleada do Botafogo diante do Brasiliense por 7 a 1 na segunda fase da Copa do Brasil. O meia marcou gol, deu assistência e comandou as ações ofensivas do time em campo. Desde então, os resultados apareceram e o cenário da temporada mudou.

Depois do retorno do meia, houve uma mudança considerável de postura da equipe alvinegra. Com Eduardo em campo, os jogadores alvinegros perderam somente três jogos em 2023. O time atualmente está na liderança do Brasileirão e vive um momento especial na temporada.

Por conta do desfalque do camisa 33, Luís Castro precisará encontrar uma forma de montar um time competitivo em campo. Lesionados, Gabriel Pires e Lucas Fernandes também serão ausências. Portanto, um meio-campo bem alternativo deverá ser escalado no Mato Grosso.

Cuiabá e Botafogo se enfrentam na próxima quinta-feira (22), às 20h, na Arena Pantanal, pelo Brasileirão. Mesmo sem Eduardo, os comandados de Luís Castro buscam conquistar uma importante vitória fora de casa para se manterem na liderança da competição.

