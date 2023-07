Desejado pelo Palmeiras, Aníbal Moreno é considerado o ‘melhor meio-campista do futebol argentino’

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 21/07/2023 - 16:33 Compartilhe

O Palmeiras segue sonhando com a contratação de Aníbal Moreno, volante do Racing-ARG. Apesar da negociação difícil, o clube argentino já informou quanto quer para liberar seu atleta: 10 milhões de dólares livres de impostos (R$ 47,7 milhões). Além das cifras envolvidas, pesa o fato de o jogador ser um dos mais celebrados de sua posição no futebol local, ou seja, é peça fundamental para sua equipe.

Para saber um pouco mais sobre como atua o jogador, a reportagem conversou com o jornalista argentino Leandro Adonio Belli, que cobre o dia a dia do Racing-ARG. Segundo ele, trata-se do melhor jogador de sua posição atualmente e tem larga vantagem para os demais concorrentes.

– Aníbal Moreno é um jogador muito completo, hoje em dia é o melhor meio-campista do futebol argentino com larga vantagem. Se destaca principalmente por sua visão do campo de jogo e sua qualidade de passe.

Desde sua chegada ao profissional do Newell’s Old Boys, clube que ainda tem 20% dos seus direitos econômicos, Moreno se mantém com mais de 80% de acerto nos passes por temporada. Em 2023, seu índice é de 83,4%. Mesmo com esse diferencial, ele também é conhecido por ser um “roubador de bolas”, com média de três ou mais desarmes por jogo nos últimos anos.

De acordo com Leandro Adonio Belli, um ponto fraco de Aníbal é o fato de ser um volante que não é polivalente, ou seja, não oferece a vantagem de jogar em mais de uma posição no setor, como é o caso de Zé Rafael, por exemplo.

– Seu ponto fraco seria o fato de jogar em apenas uma posição, que é a de meio-campista central. Não é um jogador polivalente que possa jogar em outros setores do campo.

O jornalista argentino, porém, deixa claro que Moreno é um jogador que ainda tem margem para crescimento e pode evoluir ainda mais nos próximos anos. Ele, inclusive, já foi convocado por seleções de base da Argentina. Pelo Racing, são 112 jogos e oito gols marcados desde fevereiro de 2021, quando foi contratado.

– Tem muita projeção para seguir crescendo, tem apenas 24 anos e muito para dar ainda, além de já ter sido convocado pelas seleções de base da Argentina – completou Leandro Adonio Belli.

O Palmeiras ainda busca um acerto com o Racing-ARG para contar com Aníbal Moreno. O jogador manifestou a vontade de deixar o clube para ter novos ares e porque não recebeu valorização salarial como prometido anteriormente. Além disso, havia um trato de que ele poderia sair caso uma nova proposta estrangeira chegasse, uma vez que os argentinos recusaram anteriores até menores do que a do Alviverde.

Até aqui, o Verdão já teve duas ofertas recusadas: uma de 6 milhões de dólares (R$ 28,6 milhões) e uma de 7,5 milhões de dólares (R$ 35,8 milhões). As conversas seguem para tentar pagar menos do que os 10 milhões de dólares livres de impostos (R$ 47,7 milhões) que o Racing pede. Os dirigentes alviverdes tentam baixar a pedida.