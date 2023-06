Descubra quem é Fernanda Campos, influenciadora envolvida em polêmica com Neymar

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 22/06/2023 - 15:57 Compartilhe

A influenciadora Fernanda Campos ganhou notoriedade nas últimas semanas, após ter exposto sua relação com atacante Neymar. A mineira de 26 anos é modelo e possui seu próprio curso no qual seria “um guia para desbloquear sua vida na área financeira e relacionamentos.”

Nas redes sociais, Fernanda varia bastante em suas publicações. A modelo além de postar fotos suas com roupas, maquiagens e produtos, ela trabalha bastante a questão de marketing para seus cursos.

Um dos seus cursos é o “Meu método mente milionária”, em que a modelo destaca na descrição “Você pode estar meio perdido ou já ter definido seu caminho, mas ainda não prospera com facilidade. Talvez você até gere uma boa renda, mas não consegue viajar, comprar seu carro dos sonhos, etc. Meu curso abrirá sua mente e te fará conquistar o sucesso”.

RESPOSTA A NEYMAR

Após a exposição do envolvimento de Fernanda com o jogador, ela teve sua conta do Instagram derrubada, que na época somava mais de 472 mil seguidores. Ainda sem entender, a plataforma ainda não se pronunciou sobre o caso.

Com isso, Neymar postou em suas redes socias, uma carta aberta pedindo desculpas a Bruna Biancardi pela traição. Logo após recuperar a conta, a influencer provocou o jogador nos stories comentando: “Tô de volta. Conseguiu me deixar mais tempo fora do Instagram do que dentro do quarto”. A indireta, também faz menção aos 40 minutos em que supostamente os dois ficaram juntos, após divulgação das conversas.