Descanso? Por decisão contra o Corinthians, São Paulo já volta aos treinos em pleno domingo

Poucas horas depois de desembarcar na capital paulista após retornar de Cuiabá em voo fretado, o elenco do São Paulo já se reapresentou no CT da Barra Funda na manhã deste domingo (23) e deu início à preparação para o primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil contra o rival Corinthians, terça-feira (25), às 21h30 (de Brasília), em Itaquera.

Na atividade, os atletas que atuaram por mais tempo contra o Cuiabá fizeram um trabalho regenerativo na parte interna. O restante do grupo foi ao gramado, onde começou os trabalhos com um aquecimento com bola.

Em seguida, houve dois trabalhos técnicos: um exercício de posse de bola sob pressão e um coletivo de 11 contra 11 em campo reduzido. Ao final da atividade os defensores permaneceram no gramado para um complemento de bolas aéreas.

A principal novidade do dia foi a presença do zagueiro Alan Franco. Recuperado de dores na perna direita, treinou normalmente com o restante do elenco.

