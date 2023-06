Descansar? Abel Ferreira dá pista sobre futuro, e Palmeiras confia em prorrogar permanência

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 23/06/2023 - 5:57 Compartilhe

O torcedor do Palmeiras ficou preocupado com o que ouviu do técnico Abel Ferreira na quarta-feira (21), após a derrota por 1 a 0 para o Bahia, fora de casa. Isso porque o português falou em “descansar” depois que seu contrato com o clube terminar, o que indicaria que ele não vai permanecer por mais tempo no comando da equipe. Acontece que no Verdão a interpretação não foi de preocupação e os bastidores seguem otimistas por uma prorrogação do vínculo por mais temporadas, ainda mais com as propostas do exterior sendo rechaçadas.

Depois de especulações de que estaria sendo sondado para trabalhar no Oriente Médio, Abel Ferreira parece ter mais uma vez descartado a possibilidade de encarar um projeto que não seja esportivamente à altura do que lhe oferecido pelo Palmeiras. Pelas palavras do treinador, a impressão é de que somente um descanso ou um ano sabático poderia tirá-lo do clube, mas somente após o término do vínculo.

– Eu já disse isso várias vezes, eu sou um treinador de projeto, quero cumprir o meu contrato, depois descansar. Já disse isso várias vezes, é o que eu tenho em minha mente, mas é um jogo de cada vez. Há muitos jogos pela frente, não quero pensar que ainda falta um ano e meio. É desfrutar do dia a dia, desfrutar do momento – disse o português na coletiva pós-jogo contra o Bahia.

Houve quem interpretasse essa fala como um “descarte” da possibilidade de Abel permanecer no clube após dezembro de 2024, quando termina seu contrato com o Alviverde. No entanto, dentro do clube não houve um sinal de alerta ligado com a declaração. Segundo ouviu a reportagem, o mais importante do relato foi a garantia de que não vai sair do antes desse ano e meio de vínculo que resta.

– A minha intenção é seguir o meu plano, vocês sabem que eu me movo por convicção, me movo pelos meus atletas. Já disse que se há algo que me prende aqui são meus atletas e meu clube, e cumprir meu contrato com o maior respeito, com muita seriedade nos jogos e nos treinos.

Os dirigentes palmeirenses seguem confiantes quanto a uma extensão contratual, mesmo sabendo que há um longo caminho até as conversas formais começarem de fato. Além disso, quem convive com Abel Ferreira não acredita que alguém tão intenso e tão viciado em trabalho possa parar para descansar por um ano. Isso sem contar que português é movido por desafios e por conquistas maiores, lembrando que em 2025 o Palmeiras vai disputar Super Mundial de Clubes da Fifa, quando estreia o novo formato da competição.

– Este símbolo nos obriga a ir em busca de títulos todos os anos. Não podemos nos esquecer que já ganhamos dois neste ano, temos três em disputa e queremos disputar os três – concluiu Abel.

Leila Pereira não esconde o desejo de manter Abel Ferreira até dezembro de 2027, quando terminaria seu segundo mandato na presidência caso seja reeleita no fim de 2024. Desde novembro de 2020 no clube, o treinador já conquistou oito taças: duas Libertadores (2020 e 2021), dois Paulistas (2022 e 2023), uma Copa do Brasil (2020), um Brasileirão (2022), uma Recopa Sul-Americana (2022) e uma Supercopa do Brasil (2023).