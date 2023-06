Derrotado pelo Flamengo, interino afirma que Santos ‘não cogita rebaixamento’ e revela clima após ‘guerra’ em clássico

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 25/06/2023 - 21:41 Compartilhe

O Santos foi comandado pelo auxiliar Claudiomiro na derrota para o Flamengo neste domingo (25), pela 12ª rodada do Brasileirão. Ele substituiu Odair Hellmann, que deixou o clube. O profissional afirmou que, internamente, o Alvinegro Praiano sequer cogita a possibilidade de rebaixamento.

A fase do Peixe é ruim: são 10 partidas seguidas sem vitórias e a equipe tem apenas dois pontos a mais que o Goiás, 17º colocado no torneio.

– Temos 26 partidas pela frente, é muito cedo para falar em rebaixamento. Isso não se cogita e não se fala dentro do clube. A gente tem treinado, motivado os atletas, demos segurança para cada jogo. As vezes as coisas não acontecem da forma que a gente quer.

Contratado pelo Santos, o novo treinador Paulo Turra ainda não foi regularizado e assistiu a partida sem torcida nos camarotes da Vila Belmiro.

VEJA MAIS RESPOSTAS DE CLAUDIOMIRO NA COLETIVA

Como o elenco ficou após o clima de guerra da última quarta (21), contra o Corinthians

– Faz parte, não é de agora (os protestos). A cobrança, vestindo essa camisa, os jogadores sabem da cobrança, vem de épocas. Não é diferente agora. Sempre vai existir cobrança, ainda mais com jogador de alto nível atuando aqui.

Chegada de Paulo Turra

– Ele (Turra) deixou a gente bem a vontade para decidir a forma de jogar. As decisões foram minhas, as trocas. Apesar da gente conversar, é pouco tempo. Ele chegou no sábado e depois já teve treino.

Escalação quase igual à de Odair Hellmann

– A escolha foi de manter praticamente quase toda a equipe, só a troca do Gabriel (Inocêncio) para a direita e a entrada do (Lucas) Pires na esquerda. Para não desfigurar, a equipe vinha jogando assim. Pouco tempo para a gente treinar alguma coisa e fazer muitas mudanças. Esses foram os motivos de manter a equipe que vinha jogando.

Contratações

– A gente participa de tudo. A gente faz parte da comissão fixa. Sobre contratações, a gente vem acompanhando algumas coisas, alguns atletas que interessam, mas deixamos a cargo do Falcão e do novo treinador.

O que fazer para sair da má fase e ausência de torcida

– A gente tenta passar para os próprios atletas a segurança, de seguir lutando, seguir em busca do resultado, uma hora vai aparecer. As cobranças estão sendo feitas. Cabe a nós, comissão técnica, a gente só tem que trabalhar e saber que precisa melhorar.

A torcida é importante. Tu jogar na sua casa, sem torcida, é estranho. A gente gostaria que a torcida estivesse presente, mas pelo que aconteceu, não pudemos. A gente sabe que pode contar com eles para irmos em busca dos resultados.