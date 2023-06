Derrota para o Botafogo derruba maior sequência invicta do Palmeiras na história do Allianz Parque

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 25/06/2023 - 19:36 Compartilhe

Caiu a maior invencibilidade em casa do Palmeiras na história do Allianz Parque. A derrota por 1 a 0 do Verdão para o Botafogo, neste domingo (25), foi a primeira em 31 jogos no estádio palmeirense.

A equipe alviverde havia atingido o recorde recentemente, quando venceu o Fortaleza por 3 a 0, no último dia 17 de maio, pela Copa do Brasil. Na ocasião, os palmeirenses haviam superado a marca de 28 jogos de invencibilidade conquistada entre agosto de 2016 e junho de 2017.

Antes do revés para o Glorioso, o Palmeiras havia perdido em sua casa pela última vez no dia 2 de julho do ano passado, quando foi derrotado por 2 a 0 pelo Athletico-PR, no último Brasileirão, que foi conquistado justamente pelo Palestra ao fim da temporada.

A derrota palmeirense para o Botafogo foi a segunda consecutiva da equipe na temporada. Na última quarta-feira (21), a equipe já havia perdido fora de casa para o Bahia. A sequência de resultados negativos fez com que o Verdão perdesse a vice-liderança do Campeonato Brasileiro e ficasse agora a oito pontos do líder, que é justamente o Botafogo, algoz palmeirense neste fim de semana.