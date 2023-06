Derrota do Brasil para Senegal registra aumento de audiência na Globo; confira

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 21/06/2023 - 17:06 Compartilhe

A derrota do Brasil por 4 a 2 contra Senegal, na tarde da última terça-feira, teve boa repercussão nas duas principais praças do país. Tanto Rio de Janeiro quanto São Paulo registraram crescimento na audiência em relação à partida contra o Marrocos, em março.

Com dois gols de Sadio Mané, um de Habib Diallo e outro contra de Marquinhos, Senegal superou o Brasil com autoridade em Portugal. Lucas Paquetá abriu o placar, enquanto o próprio zagueiro tentou diminuir o prejuízo no fim.

+ Revolta e zoeiras! Web faz memes com derrota do Brasil para Senegal

No Rio de Janeiro, a partida, que teve a narração de Luis Roberto e os comentários de Caio Ribeiro e Ricardinho na Globo, marcou 24 pontos e 46% de participação.

+ Ronaldinho crê em sucesso de Ancelotti como técnico do Brasil

A marca representou um crescimento de 26% na audiência e oito pontos de participação no comparativo com a média da faixa nas quatro terças-feiras anteriores. Em relação ao amistoso contra Marrocos, exibido pela Band em 25 de março, o aumento foi de 243%, ou seja, 17 pontos a mais de audiência.

+ Torcedores se dividem sobre Ancelotti após derrota do Brasil

Já em São Paulo, o duelo contra Senegal chegou a 18 pontos e 38% de participação, representando um crescimento de 20% no comparativo com a média da faixa nas últimas quatro terças-feiras. O jogo também obteve um índice de audiência 50% superior em relação à derrota contra Marrocos, exibida pela emissora paulista.

+ ANÁLISE: Derrota não foi surpresa, e Seleção Brasileira precisa definir um rumo ‘para ontem’

Ainda sem um técnico confirmado após a saída de Tite e sendo comandada interinamente por Ramon Menezes, a Seleção inicia sua caminhada para as Eliminatórias da Copa do Mundo ainda este ano.

+ Cupom LANCEFUT com 10% OFF para os fanáticos por esporte em compras acima de R$299,90

Em setembro, o time brasileiro encara a Bolívia, em casa, pela primeira rodada do certame. Até o fim do ano, o Brasil ainda pega Peru, Venezuela, Uruguai, Colômbia e Argentina.

A partir de 2023, os seis melhores colocados entre os dez se classificam diretamente para a Copa do Mundo.

E MAIS: