Derek Carr celebra ambiente dos Saints: ‘feliz por estar em uma organização estável’

Recém-chegado ao New Orleans Saints, o quarterback Derek Carr adquiriu uma valiosa experiência enquanto esteve nos Raiders antes de encerrar sua história no time da Califórnia. Levando isso em consideração, o novo QB dos Saints está extremamente grato pelo seu momento atual.

– Estou feliz por estar em um lugar onde fazemos parte de uma organização estável, com um histórico comprovado ao longo dos anos. Espero que os Raiders também encontrem algo bom, onde possam manter essa estabilidade no futuro, porque sei o quanto isso é importante, e me preocupo com meus antigos companheiros de equipe. Mas, no momento, estou animado por fazer parte da organização dos Saints, pois eles têm um histórico de vitórias de alto nível – afirmou.

E o quarterback não está errado. Exceto pelos últimos dois anos, os Saints têm sido constantemente candidatos ao sucesso, em parte devido à presença de Drew Brees. Sean Payton foi o treinador ideal para trabalhar ao lado de Brees, mas ambos já se foram. Agora é a vez de Carr assumir as rédeas. Até agora, ele está gostando do que está vendo.

– Tivemos uma ótima offseason. Nos unimos realmente e as atividades no campo têm sido muito competitivas. É um dos ambientes mais competitivos em que já estive. Temos muitos veteranos que estão realmente se esforçando para provar seu valor todos os dias e tentando superar uns aos outros. Foi tão competitivo e divertido fazer parte disso – afirmou.

Com Tom Brady desfrutando da aposentadoria, a NFC South está em aberto. Com Carr liderando um ataque repleto de jogadores talentosos e uma defesa que tem sido o pilar da organização nos últimos anos, o New Orleans Saints surpreender na NFL.