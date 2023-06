Depois de novo tropeço do Vasco, Lédio Carmona se revolta nas redes sociais: ‘Amaldiçoaram o Vasco.’

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 23/06/2023 - 9:38 Compartilhe

Na noite de quinta-feira (23), o Vasco entrou em campo contra o Goiás e foi derrotado por 1 a 0. Após o apito final, uma confusão generalizada envolvendo a polícia militar e a torcida vascaína. Nas redes sociais, o jornalista Lédio Carmona postou um texto em que ele critica a situação atual do clube Cruz-maltino e diz que o time está “amaldiçoado”.

Lédio começou o texto falando que o ano de 2023 foi feito para ser “um símbolo de luto”, se referindo a morte de Roberto Dinamite, ídolo do clube Cruz-maltino.

– O maior ídolo se foi. O torcedor não o verá mais. Não pode mais abraçá-lo. Ficou a estátua. A saudade dos seus quase 800 gols e um vazio incomensurável. –

Ao longo do texto, Lédio demonstra sua insatisfação com a situação atual do clube carioca. Na publicação, ele cita que “São Januário e seu torcedor seguem mal tratados” e também comenta sobre a confusão no final da partida.

– Para piorar, a ira do torcedor machucado depreda o monumento de cimento. Esfarela o pouco que ainda resta do patrimônio da instituição. E maltrata mais o coração sofrido de milhões de apaixonados por uma causa chamada Vasco.

– No final, Lédio completa dizendo que o Vasco está “amaldiçoado”, mas, segundo o jornalista, “a alma do vascaíno nunca será sequestrada. Nem ela, nem sua memória.”.

– O vascaíno se acostumou a viver e se alimentar de sua história e de suas lembranças. Com esse patrimônio, ninguém mexe. É o que sobrou até o dia em que o resgaste seja pago e a grandeza do Vasco devolvida ao seu desamparado torcedor. Enquanto houver a saudade, o Vasco será imortal.- finalizou Lédio Carmona.