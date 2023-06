Depois de Neymar, meia do PSG entra na mira do futebol árabe, afirma jornal

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 25/06/2023 - 12:55 Compartilhe

O jornalista turco Ekrem Konur informou, na tarde deste domingo, que o futebol árabe tem um novo alvo no elenco do Paris Saint-Germain. Trata-se do meio-campista italiano Marco Verratti, de 30 anos, que interessa ao Al-Hilal. O Patrão Árabe deseja oferecer cerca de 30 milhões de euros por temporada para ter o jogador.

Verratti chegou ao PSG em julho de 2012, quando a diretoria parisiense pagou ao Pescara, da Itália, cerca de 12 milhões de euros. Desde então, são 416 jogos pela equipe francesa, com 11 gols e 61 assistências em mais de 10 anos. O volante também alcançou a seleção italiana com suas boas atuações pelo clube, fazendo 54 aparições, anotando três tentos e se destacando no elenco campeão da Eurocopa de 2021, encerrando um jejum de 52 anos sem o troféu.

Além de Verratti, outras estrelas do PSG têm sido alvo de propostas do Al-Hilal. Lionel Messi, por exemplo, era um dos desejos do clube, que embarcou em uma corrida com o Barcelona e o Inter Miami, mas perdeu para o clube norte-americano. O brasileiro Neymar é outro astro listado internamente pela diretoria, mas ainda não há progresso em negociações.

O forte investimento do Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita faz parte de um plano da federação local. A intenção é viabilizar a contratação de estrelas do futebol mundial, aumentando a visibilidade da liga nacional e ganhando força na candidatura para sediar a Copa do Mundo de 2034. A porta aberta por Cristiano Ronaldo em dezembro de 2022 já foi atravessada por Kanté, Benzema, Rúben Neves e um pacotão do Chelsea neste verão europeu.