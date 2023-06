Depois de destaque em Portugal, brasileiro é apresentado em clube polonês: ‘Não vejo a hora de estar em campo’

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 20/06/2023 - 21:40 Compartilhe

O atacante Pedro Henrique foi apresentado como novo jogador do Radomiak Radom, da Polônia, nesta terça-feira (20). O atleta acertou contrato até 30 de junho de 2026.

E o brasileiro, que teve grande destaque em Portugal pelo Farense, falou pela primeira vez como jogador do clube polonês e exaltou novo desafio na carreira.

– Muito feliz com esse novo desafio na minha carreira e preparado para fazer o melhor com a camisa do Radomiak Radom. Não vejo a hora de estar dentro de campo defendendo o clube e buscando os objetivos na temporada – disse.

O empresário do atacante, Flávio Ribeiro, também comentou a transferência concretizada e projetou o desafio para o jogador.

– Vemos como uma grande oportunidade para o atleta. É um clube com uma ótima estrutura, que apresentou um grande projeto para o Pedro Henrique. Então estamos muito felizes e sabemos que é o melhor para a carreira do atleta – relatou.

Pedro Henrique tem 26 anos de idade e soma passagens por Atlético-GO, Leixões, Benfica, Feirense e Farense. O atacante foi artilheiro do Farense nas duas últimas temporadas na equipe portuguesa.

