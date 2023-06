Depois de Arsenal e City, Manchester United se beneficia com ‘saldão’ do Chelsea, afirma jornalista

O jornalista Fabrizio Romano afirmou, na tarde desta quinta-feira, que o Manchester United chegou a um acordo com o Chelsea para a contratação do meio-campista inglês Mason Mount, de 24 anos. O jogador custará aos cofres da diretoria dos Red Devils cerca de 60 milhões de euros – o equivalente a R$ 317 milhões -, incluindo bônus de metas a serem atingidas. O contrato será válido por cinco anos, expirando em junho de 2028.

Revelado pelas categorias de base dos Blues, Mount foi emprestado duas vezes, para Vitesse e Derby County, antes de ser utilizado pelo ídolo do clube, Frank Lampard, em 2020. Aproveitando as oportunidades, o meia se transformou em peça fundamental da equipe e deu a assistência do título da Champions de 2020-21 para Kai Havertz marcar sobre o Manchester City.

Ao todo, em sua passagem pela equipe londrina, foram 195 jogos, com 33 gols e 37 assistências registradas. Além do título continental, venceu a Supercopa da Uefa de 2021 e o Mundial de Clubes do mesmo ano, vencendo o Palmeiras na final. ,

