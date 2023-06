Demoliner supera favoritos na estreia em Halle

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 21/06/2023 - 18:08 Compartilhe

Jogando ao lado do alemão Andrea Mies, o gaúcho Marcelo Demoliner estreou na chave do ATP 500 de Halle, na Alemanha, com sua sólida vitória diante dos locais Kevin Kawietz e Tim Puetz, cabeças de chave quatro do torneio.

Jogando com convite da organização, gaúcho e alemão precisaram de 1h24 para fechar a partida com placa de 6/4 7/5 tendo convetido o mesmo número de aces e o mesmo número de duplas-faltas dos rivais, respectivamente quatro e três, além de vencerem 84% dos pontos jogados com seu primeiro serviço contra 77% de aproveitamento de Krawietz e Puetz.

Nas quartas de final do torneio, Demoliner e Mies encaram os americancos Nathaniel Lammons e Jackson Withrow, que venceram a dupla do russo Andrey Rublev e o alemão Alexander Zverev com placar de 6/3 6/4.

