Demoliner perde final para dupla de Wawrinka em Gstaad

O gaúcho Marcelo Demoliner, número 65 do mundo, foi vice-campeão, neste domingo, no ATP 250 de Gstaad, na Suíça, evento sobre o piso de saibro com premiação de 562 mil euros.

Demoliner e o holandês Matwee Middelkoop foram superados na decisão pelos suíços Stan Wawrinka, ex-top 3 de simples e dono de três títulos de Grand Slam, e Dominik Stricker, por 2 sets a 0 com parciais de 7/6 (10/8) 6/2 após 1h23min de duração.

Esta foi a 16ª final na carreira do gaúcho que segue com cinco canecos, um deles nesta ano no saibro de Marrakech, no Marrocos, ao lado do italiano Andrea Vavassori.

Wawrinka ganha apenas seu terceiro título nas duplas, um deles é a Olimpíada de 2008 em Pequim ao lado de Roger Federer.