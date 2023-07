Dele Alli revela ter sido vítima de abuso quando criança e confessa envolvimento com tráfico de drogas

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 13/07/2023 - 11:22 Compartilhe

Em uma entrevista repleta de emoção, o meia Dele Alli, do Everton, revelou que já foi abusado na infância, se envolveu com tráfico de drogas e confessou ter ficado viciado em remédios para dormir recentemente. As declarações foram feitas ao programa “The Overlap”, do canal Sky Max, em desabafo com o ex-jogador Gary Neville.

Segundo o jogador, ele começou a traficar drogas ainda criança, antes mesmo de ser adotado, fato que aconteceu quando o inglês completou 12 anos.

“Aos sete, comecei a fumar. E aos oito comecei a traficar. Uma pessoa mais velha me disse que eles (polícia) não paravam uma criança de bicicleta. Então, eu andava com minha bola de futebol e por baixo eu carregava a droga”, contou.

O jogador, de 27 anos, revelou que sua mãe biológica era alcoólatra e que foi abusado aos seis anos por um amigo dela que frequentava sua casa. De acordo com ele, contudo, sua vida mudou quando foi adotado.

“Aos 12, me adotaram. Foi uma família incrível e eu não poderia ter pedido pessoas melhores para fazer o que fizeram por mim”, acrescentou.

Vício em remédios

Apesar da vida ter melhorado após a adoção, os problemas voltaram para atormentar o jogador. Considerado uma das joias do futebol inglês ao explodir no Tottenham, o meia não alcançou o sucesso esperado e afirmou que pensou em se aposentar com apenas 24 anos.

“Em uma manhã, me levantei e teria que treinar. Lembro que me olhei no espelho e perguntei se poderia me aposentar. Com 24 anos, fazendo o que gostava. Para mim, foi desesperador. Sempre fui eu contra eu mesmo em tudo. Estava preso em um ciclo ruim e em coisas que estavam me fazendo mal”, relatou.

Hoje no Everton, o jogador estava emprestado junto ao Besiktas, da Turquia, e confessou que, ao retornar à Inglaterra, percebeu que estava viciado em remédios para dormir.

“Tenho medo de falar sobre isso. Quando voltei da Turquia e descobri que precisava de uma reabilitação. Estava mentalmente muito mal e decidi ir para um centro de reabilitação de saúde mental. Eles tratam vícios e traumas. Senti que era o momento. Eles não podem dizer para você ir, você tem que saber e tomar a decisão sozinho, ou não vai funcionar”, desabafou.

Dele Alli ainda acrescentou que o vício em remédios foi acontecendo sem que ele percebesse.

“Foi acontecendo por muito tempo, sem que eu percebesse. Estava usando para disfarçar os sentimentos que eu tinha, não entendia que eu estava fazendo de propósito. Eu definitivamente abusei deles. Se tornou ruim em alguns pontos, e não entendia o quanto era ruim, nunca lidei com o problema na raiz. Quando cresci, os traumas que tive, os sentimentos, tentei lidar com isso sozinho. Me perdi por anos”, completou.