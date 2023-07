Dele Alli revela que foi vítima de abuso quando criança

admin3i admin3 - https://istoe.com.br/author/admin3/ 13/07/2023 - 12:52 Compartilhe

ROMA, 13 JUL (ANSA) – O meio-campista Dele Alli, do Everton, admitiu que foi abusado sexualmente durante a infância, além de ter se envolvido com o tráfico antes de ser adotado.

Em uma entrevista ao canal no YouTube do ex-jogador Gary Neville, o britânico ainda afirmou que era viciado em remédios para dormir, usados frequentemente para tentar lidar com os traumas vividos quando criança.

Alli admitiu que começou a fumar aos sete anos e, com oito, já estava no mundo do tráfico. O inglês ainda revelou que os abusos que sofreu começaram quando tinha seis e partiram de um amigo da família.

“Eu andava com a minha bola de futebol, e por baixo eu carregava a droga. Aos 12 anos, me adotaram e foi uma família incrível, não poderia ter pedido pessoas melhores”, disse Alli.

O atleta, considerado há alguns anos uma das grandes promessas do futebol inglês, afirmou que pensou em se aposentar com somente 24 anos. Ele também revelou que procurou uma clínica de reabilitação para tratar o vício em remédios para dormir.

“Ninguém pode dizer para você ir até lá, acredito que é você quem precisa saber e tomar a decisão de ir sozinho, caso contrário não vai funcionar. Para ser honesto, fiquei preso em um ciclo ruim e em coisas que estavam me fazendo mal”, disse o jogador.

Aos 27 anos, Alli foi revelado pelo Milton Keynes (MK) Dons e tem passagens por Tottenham, Everton e Besiktas. De fora da seleção desde 2019, o meia-atacante não teve bons desempenhos em Liverpool e em Istambul. (ANSA).