Definidos os campeões de competição por equipes de Beach Tennis em Salvador (BA)

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 20/06/2023 - 15:52 Compartilhe

Foram definidos, no final de semana, os campeões da 2ª Copa Petrobahia de Beach Tennis, evento que será realizado nas oito quadras da Arena D7, no Shopping da Bahia, em Salvador (BA). O torneio teve o patrocínio da PetroBahia através do programa Faz Atleta do Governo do Estado da Bahia e foi uma realização da Heads Events.

A competição contou com atletas de todo o estado da Bahia nas categorias amadoras A, B, C e D, além de disputas do Masculino e Feminino 40+ e o juvenil.

“Foi um torneio ótimo, de nível técnico excelente, 250 atletas, cerca de 500 pessoas por dia, movimentou o esporte de alto nível. A garotada do juvenil veio forte, o que mostra que o futuro do esporte está garantido”, disse Bruno Barros, diretor da Heads Eventos, organizadora do evento.

O evento teve atletas de Salvador, Feira de Santana, Itabuna, Camaçari e Ilhéus.

Hall dos Campeões:

Masculino A – Eduardo Gordilho/José Gomes

Masculino B – Bruno Barros/Guilherme Santiago

Masculino C – Daniel Fentanes/Felipe Leal

Masculino D – Ítalo Monteiro/Naor Passos

Masculino 40+ – Eduardo Gordilho/Adriano Serravalle

Feminino 40+ – Silvia Sena/Januaria Araújo

Feminino C – Silvia Toledo/Carolina Landim

E MAIS: