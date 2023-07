Definidos os campeões da 5ª etapa do Circuito RJ de Beach Tennis

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 17/07/2023 - 21:58 Compartilhe

Foram definidos, neste final de semana, os campeões da 5ª etapa do Circuito Fairmont de Beach Tennis, evento com organização da ABTERJ, a Associação Beach Tennis do Estado do Rio de Janeiro. A competição foi realizada nas quadras públicas do Quiosque Nativo, na Praia de Copacabana. O patrocínio foi do Hotel Fairmont.

Na categoria Masculino A/Open, o título ficou com a dupla de Bernardo Machado, número dois do ranking, e o top 20, Juca de Abreu. Eles passaram na final por Juan Lopes e Julio Martins por 6/2 na decisão.

Entre as mulheres, as principais favoritas ficaram de fora da final e o o troféu ficou com Didi Gomes e Roberta Alves que derrotaram Nanda Vicente e Louhana Barreto por 7/6 (5) na decisão.

A competição contou com 354 atletas de todo o estado e teve transmissão ao vivo dos jogos no canal youtube.beachtennisrj.com .

A próxima etapa tem data marcada e inscrições já abertas. Acontece entre os dias 19 e 20 de agosto. As inscrições estão abertas no site https://circuitobt.com/

A etapa vale pontos para a convocação para a Copa dos Estados que acontece em janeiro de 2024.

A 5ª etapa do Circuito Fairmont de Beach Tennis teve o patrocínio do Hotel Fairmont e contou com os apoios do Trem do Corcovado, Quiosque Nativo (Av. Atlantica, 3040 – Copacabana) , Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro e SMEL – Secretaria Municipal de Esportes e Lazer do Rio de Janeiro. A organização é da ABTERJ (Associação de Beach Tennis do Estado do Rio de Janeiro).