Definidos os campeões Brasileiros em Uberlândia (MG)

Foram definidos, nesta segunda-feira (31), os campeões do Campeonato Brasileiro Infantojuvenil, o Brasileirão GA+, nas quadras de saibro do Praia Clube, em Uberlândia.

Tenistas da Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Santa Catarina e São Paulo conquistaram os títulos dos 12, 14, 16 e 18 anos masculino e feminino, simples e duplas.

Os campeões de simples do Brasileirão GA+ foram: Miguel Ferraz (SP) e Gabriela Bettoni (BA), nos 12 anos; Carlos Lino (SC) e Clara Borrasca (SP), nos 14 anos; João Toffoli, da ADK Tennis, de Itajaí (SC), e Laura Pedrotti (SC), nos 16 anos; e Eduardo Valentin e Sthefany Lima, nos 18 anos.

Vencedores nos 18 anos, em simples e duplas, Valentin comemorou o primeiro título do Brasileirão: “Foi bem emocionante. O Brasileirão é um torneio que sempre quis ganhar, que venho prestigiar desde os meus 12 anos. Fiquei muito feliz com a conquista”, afirmou Valentin, atleta da Rio Tennis Academy, do Rio de Janeiro, que ganhou nas duplas com também o atleta da Rio Tennis, Pedro Pinto.

A disputa da chave GA+, de maior pontuação, teve início na última quarta-feira (26) e terminou nesta segunda-feira (31). O Brasileirão começou com a chave GA, entre os dias 16 e 20. Em seguida, de 21 a 25, foi realizada a Copa das Federações, na qual o Rio Grande do Sul conquistou o título da competição entre federações.

“Após 16 dias, finalizamos com êxito mais uma edição do Brasileirão e da Copa das Federações. Apesar do alto número de inscritos (mais de 1.100 tenista), conseguimos realizar os torneios da melhor forma possível. Isso é fruto da organização do calendário e dedicação da CBT às categorias infantojuvenis. Ficamos muito satisfeitos com o excelente nível técnico, principalmente dos 12 e 14 anos. Agradecemos ao Praia Clube e ao Cajubá Country Club pela parceria e todo suporte”, afirmou Aristides Barcellos, vice-presidente da Confederação Brasileira de Tênis e diretor dos torneios.

Finais nesta segunda-feira (31):

12F – Gabriela Bettoni (BA) d. Eduarda Gomes (PR) – 6/4 6/4

12M – Miguel Ferraz (SP) d. Guilherme Araújo (PR) – 6/3 6/4

14F – Clara Borrasca (SP) d. Flavia Souza (PR) – 6/3 6/0

14M – Carlos Lino (SC) d. Leonardo Santos (PR) – 6/2 6/1

16F – Laura Pedrotti (SC) d. Clara Coelho (DF) – 6/3 7/6(6)

16M – João Toffoli (SC) d. Victor Rocha (BA) – 6/4 6/3

18F – Sthefany Lima (RJ) d. Giovanna Ferreira (PR) – 6/2 6/3

18M – Eduardo Valentin (SP) d. Vitor Cunha (GO) – 6/1 6/1

Campeões de simples

12 Feminino

Campeã – Gabriela Bettoni (BA)

Vice-campeã – Eduarda Gomes (PR)

12 Masculino

Campeão – Miguel Ferraz (SP)

Vice-campeão – Guilherme Araújo (PR)

14 Feminino

Campeã – Clara Borrasca (SP)

Vice-campeã – Flavia Souza (PR)

14 Masculino

Campeão – Carlos Lino (SC)

Vice-campeão – Leonardo Santos (PR)

16 Feminino

Campeã – Laura Pedrotti (SC)

Vice-campeã – Clara Coelho (DF)

16 Masculino

Campeão – João Toffoli (SC)

Vice-campeão – Victor Rocha (BA)

18 Feminino

Campeã – Sthefany Lima (RJ)

Vice-campeã – Giovanna Ferreira (PR)

18 Masculino

Campeão – Eduardo Valentin (SP)

Vice-campeão – Vitor Cunha (GO)

Campeões de duplas

12 Feminino

Campeãs – Gabriela Bettoni (BA)/Lauren Shibata (SP)

Vice-campeãs – Isabela Caldas (RJ)/Giovanna Freire (MG)

12 Masculino

Campeões – Pedro Nastrini (MG)/Miguel Ferraz (SP)

Vice-campeões – Dante Monte (SP)/Fabio Gueiros (SP)

14 Feminino

Campeãs – Giovanna Aude (SC)/Clara Coura (SC)

Vice-campeãs – Manuela Banietti (SP)/Clara Borrasca (SP)

14 Masculino

Campeões – Carlos Lino (SC)/Leonardo Santos (PR)

Vice-campeões – Renato Carvalho (SP)/João Colombo (SP)

16 Feminino

Campeãs – Isabela Contijo (MG)/Luisa Guimarães (SP)

Vice-campeãs – Lais Shibata (SP)/Isabela Mattos (SP)

16 Masculino

Campeões – Victor Rocha (BA)/Vicente Freda (RS)

Vice-campeões – Emanuel Meneguetti (PR)/Bernardo Vialle (PR)

18 Feminino

Campeãs – Sofia Rocha (RJ)/Sthefany Lima (RJ)

Vice-campeãs – Isabelle Karan (PR)/Luise Bastos (SP)

18 Masculino

Campeões – Pedro Pinto (RS)/Eduardo Valentin (SP)

Vice-campeões – Lucas Machado (SP)/Rafael Matias (SP)