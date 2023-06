Definição do futuro de Luís Castro fica para depois do jogo do Botafogo na Sul-Americana

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 27/06/2023 - 18:30 Compartilhe

O futuro de Luís Castro ainda não está decidido. O treinador comandou um treinamento na manhã desta terça-feira (27) e depois se reuniu com John Textor para tratar sobre assuntos do clube. O técnico afirmou que está focado no jogo do Botafogo na Sul-Americana e só deve dar um posicionamento oficial depois da partida de quinta-feira (29). A informação foi publicada primeiramente pelo “O Globo”.

O comandante tem demonstrado muita maturidade e tranquilidade com esta situação. O LANCE! conversou com fontes de dentro do clube, que relataram não ter havido nenhuma mudança de humor ou comportamento do treinador nos últimos dias. O interesse do Al-Nassr, pelo menos por enquanto, não tem interferido no trabalho do técnico no Glorioso.

+ Corinthians encaminha venda de joia, “novela” Luís Castro ganha novo capítulo… o Dia do Mercado!

+ Com proposta do Al-Nassr na mesa, Luís Castro comanda treino normalmente no Botafogo

A proposta do Al-Nassr existe e tem balançado Luís Castro. Além dos valores, os familiares do português também enxergam com bons olhos uma ida para Arábia. O Botafogo pretende oferecer uma valorização salarial para convencê-lo de ficar, mas ainda não houve uma conversa contratual entre as partes.

Muitos torcedores alvinegros torcem pela continuidade do trabalho e têm realizado campanha nas redes sociais pedindo pela permanência de Luís Castro. O Botafogo é o líder do Brasileirão e vive um momento especial na temporada. Esta novela ganhará novos capítulos nos próximos dias.