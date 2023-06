Defensor do Bayern de Munique chega a acordo com o PSG para a próxima temporada, afirma jornal

O jornalista italiano Fabrizio Romano afirmou, na manhã desta quinta-feira, que o defensor do Bayern de Munique, Lucas Hernández, está próximo de concretizar sua transferência para o Paris Saint-Germain. O lateral-esquerdo francês custará aos cofres do PSG um valor estimado entre 48 e 50 milhões de euros, contando com bônus de metas a serem alcançadas.

Revelado pelo Atlético de Madrid, Lucas chegou ao Bayern em 2019, custando 80 milhões aos cofres bávaros. No período, atuou em 107 oportunidades, marcando dois gols e dando oito assistências. Em 2022-23, havia feito 11 partidas pela equipe, somando todas as competições, mas teve sua temporada encurtada devido a uma lesão no joelho, sofrida em jogo da Copa do Mundo, quando atuava pela França.

Para repor sua saída iminente, a diretoria bávara agiu rápido e já tem o substituto engatilhado. Trata-se de Kim Min-Jae, zagueiro sul-coreano que se destacou na última temporada com a camisa do Napoli. Segundo o “Gazzetta dello Sport”, os atuais campeões alemães desembolsarão 58 milhões de euros para a contratação de Kim.

Lucas Hernández to PSG, here we go! Deal in place and agreed as expected since last week. Permanent transfer for €48/50m total package. ???????????? #PSG

Hernández, already in Paris and set to sign the contract on Thursday.

Bayern will replace him with Kim Min-jae as revealed today. pic.twitter.com/JxrCQCjKgC

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 29, 2023