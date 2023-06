Defensor da Seleção Brasileira é alvo do Tottenham para a próxima temporada, afirma jornal

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 24/06/2023 - 9:03 Compartilhe

O jornal britânico “The Telegraph” informou, na manhã deste sábado, que o Tottenham tem interesse na contratação de um defensor da Seleção Brasileira. Trata-se do zagueiro Bremer, da Juventus, que disputou a última Copa do Mundo com a Canarinho e já era antigo desejo da diretoria londrina desde sua época no Torino.

O primeiro contato entre os clubes já foi realizado para que os Spurs possam entender melhor a situação do brasileiro, de acordo com o periódico. Idealmente, a Juve gostaria de vendê-lo por 60 milhões de euros, mas uma possível proposta por 10 milhões a menos já é capaz de convencer os mandatários da Velha Senhora.

Bremer se transferiu do Torino para a rival local em julho de 2022, em transferência que custou cerca de 49 milhões de euros aos cofres bianconeri, somando variáveis. Foram 43 jogos disputados e uma marca positiva de cinco gols anotados, além de uma assistência. O bom desempenho o transformou em peça recorrente na Seleção, onde jogou a Copa do Mundo e entrou em campo duas vezes: na derrota para Camarões, ainda na fase de grupos, onde atuou os 90 minutos; e contra a Coreia do Sul, nas oitavas de final, quando entrou aos 27 da segunda etapa.

O mercado de transferências do Tottenham deve ser agitado neste verão europeu. A principal chegada, porém, não se relaciona ao âmbito interno às quatro linhas e sim à área técnica. Depois da queda de Antonio Conte e a instabilidade no comando, com a demissão até mesmo do interino Cristian Stellini, os Spurs acertaram com o greco-australiano Ange Postecoglou, de 57 anos, que conquistou a Tríplice Coroa Escocesa com o Celtic em 2022-23. Além do comandante, o goleiro Guglielmo Vicario já acertou os detalhes com o corpo administrativo londrino e deve ser anunciado nos próximos dias.