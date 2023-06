DeAndre Hopkins afirma para seus futuros companheiros: ‘prometo que facilitarei seu trabalho’

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 21/06/2023 - 16:48 Compartilhe

Um dos melhores agentes livres da NFL, o wide receiver DeAndre Hopkins ainda não tem uma equipe. Apesar de ainda não ter uma equipe, o jogador publicou uma mensagem em suas redes sociais para os times que o desejam: ele quer tornar seus companheiros melhores.

A mensagem do ex-jogador do Arizona Cardinals repercutiu imediatamente.

– Quem quer que esteja no meu futuro grupo de wide receivers. Prometo que facilitarei seu trabalho – publicou o wide receiver.

Com visitas ao Tennessee e New England na agenda, DeAndre Hopkin entregou uma mensagem não apenas aos Titans e Patriots, mas a todos os times que o desejam nessa terça-feira (20/6). Veremos o que vai acontecer até setembro.

Se um acordo com os Patriots for alcançado, a mensagem foi destinada a jogadores como JuJu Smith-Schuster, Devante Parker e Kendrick Bourne. Por outro lado, se Hopkins acabar nos Titans, Treylon Burks e Nick Westbrook-Ikhine serão os beneficiados com a possível chegada do receptor.

E MAIS: