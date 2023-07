De volta! Di María é anunciado como novo reforço do Benfica

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 05/07/2023 - 16:26 Compartilhe

Depois de 13 anos longe, o meia-atacante Ángel Di María está de volta ao Benfica. Nesta quarta-feira (5), o clube português anunciou a contratação do argentino por uma temporada, ou seja, até junho de 2024.

Hoje com 35 anos, Di María atuou pelo clube entre 2007 e 2010, quando deixou o Rosario Central, da Argentina. Pelo Benfica, o jogador disputou 121 jogos, marcou 15 gols e deu 28 assistências. Ele também foi campeão do Campeonato Português e conquistou a taça da liga portuguesa.

Campeão do mundo em 2023, o argentino chega ao Benfica após deixar a Juventus. No clube italiano, Di María pouco produziu e conviveu com um time instável em boa parte da temporada. Na equipe portuguesa, o jogador pode retomar a confiança e o bom futebol apresentado em outras ocasiões.

A apresentação do jogador está marcada para esta quinta-feira (6), às 19h04 (horário de Lisboa), em frente à estátua de Eusébio, no Estádio da Luz, casa do Benfica.