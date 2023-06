De volta ao Real Madrid após 12 anos, Joselu revela sonho e elogia Ancelotti: ‘Um dos melhores do mundo’

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 23/06/2023 - 15:31 Compartilhe

O Real Madrid está se reforçando para a próxima temporada e uma das chegadas já anunciada é a de Joselu, de 33 anos, emprestado pelo Espanyol. O atacante concedeu a primeira entrevista ao Real Madrid TV e falou sobre a emoção de estar de volta ao clube após 12 anos.

Joselu chegou ao clube merengue em 2010/11 transferido do Celta de Vigo. Após passagem pelo Real Madrid Castilla, disputou apenas uma partida pelo time principal e marcou um gol. Em seguida, retornou ao time B e depois foi para o Hoffenheim.



– É um sonho para qualquer jogador de futebol e já tive a chance de estar aqui no passado. Você sempre sonha em voltar para casa, para um lugar onde me trataram tão bem e que me ajudou a ir além das minhas expectativas. Estou muito feliz por estar de volta aqui. Muitos anos se passaram, muitas experiências diferentes e eu cresci como profissional. Tenho muito orgulho da carreira que fiz e de ter chegado até aqui.

O atacante aproveitou para elogiar Carlo Ancelotti. Joselu terá apenas um ano para jogar com o italiano, já que, segundo a imprensa, será o novo treinador da Seleção Brasileira.

– É um dos melhores treinadores do mundo, senão o melhor. Tive muitos treinadores na minha carreira, mas acho que ele vai me trazer muito no nível tático e na forma de jogar, porque do ponto de vista ofensivo tenho um perfil diferente dos outros do time. Qualquer coisa que ele possa me mostrar e tudo que eu aprender nos primeiros meses da pré-temporada será extremamente benéfico – destacou.