De volta ao Atlético-MG, Maurício Lemos tem trauma no pé direito, mas não há lesão óssea

Após o empate contra o Fluminense nessa quarta-feira, 21 de junho, o Atlético-MG já iniciou a preparação para encarar o Fortaleza, no próximo sábado, dia 24, na Arena Castelão. Para seu segundo jogo sob o comando do Galo, Luiz Felipe Scolari não deve não poder contar com o zagueiro uruguaio Maurício Lemos, que sofreu um trauma no pé direito.



Segundo comunicado divulgado pela Seleção Uruguaia, Lemos sofreu um trauma no pé direito, mas não foi constatada nenhuma lesão óssea. Lemos se machucou ainda no primeiro tempo do amistoso contra Cuba, na última terça-feira, 20 de junho, e teve que deixar o campo. O tratamento já foi iniciado junto ao Atlético-MG.



Sendo assim, para a partida contra o Fortaleza, Felipão deve mandar a campo uma dupla de zaga formada por Jemerson e Bruno Fuchs, assim como foi contra o Fluminense. Se optar por outros jogadores, Scolari tem Igor Rabello e Réver à sua disposição.



No Castelão, o Galo precisa reencontrar o caminho das vitórias, após dois empates consecutivos no Brasileirão, contra Red Bull Bragantino e Fluminense, respectivamente. Atualmente, o time mineiro ocupa a quarta colocação na tabela de classificação, com 19 pontos ganhos em 11 partidas.