De saída! Santos anuncia rescisão com zagueiro Maicon

O Santos anunciou na tarde desta terça-feira (20) a rescisão em comum acordo com o zagueiro Maicon, conforme o Lance! havia antecipado. O destino de Maicon tende a ser o Vasco, que visa reforçar seu sistema defensivo.

Após não começar bem a temporada 2023, Maicon engatou uma sequência no banco e deixou de ter oportunidades recorrentes no time do treinador Odair Hellmann.

O defensor havia se despedido dos companheiros de clube na última segunda-feira. Agora, o zagueiro discute as tratativas finais para rumar para o Vasco.

NÚMEROS PELO SANTOS

Com a camisa do Peixe, o defensor realizou 42 partidas, fez duas assistências e não marcou gols. Em 2023, Maicon participou de 14 jogos com o manto alvinegro.

