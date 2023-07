De Rossi ganha processo de difamação contra jornal italiano

admin3i admin3 - https://istoe.com.br/author/admin3/ 10/07/2023 - 16:37 Compartilhe

ROMA, 10 JUL (ANSA) – O ex-jogador da Roma Daniele De Rossi, campeão mundial em 2006 pela Itália, ganhou o processo de difamação aberto contra o jornal La Repubblica.

O ex-meio-campista entrou na justiça em virtude de uma matéria escrita pelo periódico, que foi publicada no final de maio de 2019. O artigo indicava que o ex-atleta teria pedido a demissão de Francesco Totti do time giallorosso.

“A matéria teve grande repercussão e gerou muita polêmica por causa do calibre dos personagens, a grande amizade entre Totti e eu, bem como a relação que me unia com o treinador Di Francesco.

É uma história totalmente falsa, difamatória e prejudicial”, disse De Rossi em um comunicado à ANSA.

O diretor do jornal romano e os dois responsáveis por escrever o artigo foram condenados a pagar uma indenização de quase 30 mil euros (R$ 161 mil).

O ídolo giallorosso informou que todo o valor será doado ao hospital pediátrico Bambino Gesù, em Roma.

“Aquelas infames reconstruções que me feriram profundamente e me amarguraram eram totalmente falsas. Ninguém me devolverá a serenidade que perdi naquele período. Meu único consolo é que o departamento oncológico do Bambino Gesù se beneficiará com o resultado deste processo”, afirmou o ex-jogador.

O Repubblica anunciou que vai recorrer da decisão das autoridades italianas. (ANSA).