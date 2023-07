De quase convocado para a Copa do Mundo a emprestado pelo Benfica: confira o histórico de lesões de Lucas Veríssimo, reforço do Corinthians

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 27/07/2023 - 6:50 Compartilhe

Quando sofreu uma grave contusão no joelho direito no fim de 2021, o zagueiro Lucas Veríssimo sabia que as chances de disputar a Copa do Mundo no ano seguinte seriam muito difíceis. O atleta até voltou a jogar um mês antes do Mundial, realizado no Qatar, mas teve poucas chances pelo Benfica, de Portugal, e se tornou ausente na lista de Tite. Agora, o atleta volta ao futebol brasileiro. Emprestado pelo Corinthians até junho de 2024, o defensor tem o grande sonho de retomar o nível técnico da época em que se machucou e se livrar do histórico de lesões.

Quando teve o problema físico, o defensor era titular absoluto no clube português e alvo até mesmo de outras equipes na Europa, como o Atlético de Madrid, da Espanha. Para piorar, quando retornou aos gramados, Veríssimo viu a zaga benfiquista consolidada com a dupla António Silva e Nicolás Otamendi. O primeiro teve contrato renovado no segundo semestre do ano passado. Já o segundo estendeu o seu vínculo com os Encarnados no início deste mês. Assim, Veríssimo ficou fora dos planos do técnico alemão Roger Schmidt.

O zagueiro brasileiro rompeu três ligamentos do joelho direito: cruzado anterior, posterior e canto posterolateral. A ruptura foi quase completa na região. Foi a primeira vez que o defensor precisou passar por cirurgia. Em 2018, quando ainda estava no Brasil e defendia o Santos, o jogador até chegou a ter uma lesão de ligamento cruzado posterior, mas realizou um tratamento conservador, sem a necessidade de procedimento cirúrgico.

Na época, inclusive, houve divergência no departamento médico santista sobre o modelo de recuperação de Lucas Veríssimo, o que ajudou a retardar o tratamento e gerou até mesmo o pedido de demissão do doutor Carlo Alba.

Ouvido pelo Lance!, Alba falou sobre o problema sofrido por Veríssimo na época em que jogava pelo Peixe e também analisou a gravidade da lesão sofrida pelo jogador já com a camisa do Benfica.

– No Santos, ele (Lucas Veríssimo) teve uma lesão de ligamento cruzado posterior de tratamento conservador. Não precisou de cirurgia, depois ele voltou, evoluiu bem e jogou em alto nível. No Benfica, ele teve o azar de ter uma lesão grave de joelho. Foi uma das lesões mais graves de joelho. Foi a mesma que teve o Bruno Henrique, do Flamengo. Lesão que demora, pelo menos, um ano para voltar a jogar. É uma incógnita. Muitas vezes o atleta demora a jogar em alto nível. Não foi uma lesão de cruzado anterior, que o atleta costuma voltar a jogar em alto nível. Foi cruzado anterior, posterior e canto posterolateral, praticamente todos os ligamentos do joelho. Não é uma lesão simples – afirmou o médico.

Para piorar, o problema sofrido por Veríssimo em novembro de 2021 interrompeu uma ótima sequência que ele vinha tendo sem ficar muito tempo parado. No ano de 2018, o novo reforço do Corinthians sofreu bastante com a falta de sequência por questões físicas. Foram três lesões musculares na coxa, além do já citado estiramento no joelho.

Com a camisa benfiquista, fora o rompimento dos ligamentos do joelho direito, o atleta tinha sofrido apenas uma lesão, mas de rápida recuperação. Na época, Veríssimo sofreu um desconforto muscular na coxa direita e ficou ‘de molho’ por somente 11 dias. No entanto, isso foi o suficiente para cortá-lo de uma convocação à Seleção Brasileira para dois jogos das Eliminatórias para a Copa do Qatar, na época.

Outro problema em relação a Lucas Veríssimo foi a falta de sequência que ele teve quando voltou a jogar. Foram 340 dias afastado por conta da lesão no joelho. E, na retomada, ele esteve em campo por somente 238 minutos, sendo 135 deles jogando pelo time B do Benfica, na segunda divisão do campeonato português. O zagueiro fez apenas dois jogos completos durante a última temporada.

Assim, a volta de Veríssimo ao Brasil é, para o jogador, uma maneira dele voltar a ter sequência e retomar em um futuro breve a carreira na Europa. Inclusive, a intenção do atleta inicialmente era brigar por posição no Benfica, tanto que ele não quis voltar ao futebol brasileiro na última janela de transferências, entre o fim de 2022 e o início de 2023. Porém, logo no primeiro semestre, o jogador viu que dificilmente teria chances com Roger Schmidt.

Inclusive, a vontade do jogador se fez valer para que o contrato com o Corinthians não tivesse uma cláusula de obrigatoriedade de compra. Ele vale por empréstimo de um ano. O valor cobrado pelo Benfica para que essa cessão acontecesse foi de 1 milhão de euros (R$), mas foi abatido em uma dívida que os portugueses tinham com o Timão, por conta da compra do zagueiro João Victor, no ano passado. Caso o clube alvinegro deseje a compra em definitivo de Lucas Veríssimo ao fim do vínculo atual, precisará negociar novamente com os Encarnados. No entanto, há um acordo de que o valor ‘pago’ pela equipe do Parque São Jorge nesta operação seja abatido.