De qual time é o estádio do amistoso Brasil x Senegal?

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 19/06/2023 - 15:57 Compartilhe

Após derrotar Guiné por 4 a 1 no sábado (17), a Seleção Brasileira entra em campo novamente em amistoso internacional contra Senegal nesta terça-feira (20), às 16h (de Brasília), no Estádio José Alvalade, em Portugal.

+ Ancelotti fecha acordo com a CBF para treinar a Seleção e já tem primeiro planejamento feito

O Estádio José Alvalade, ou apenas Estádio de Alvalade, fica localizado no Lumiar, em Lisboa, Portugal, e pertence ao Sporting-POR. Com capacidade para 50.095 torcedores, a arena foi construída no dia 6 de agosto de 2003, ou seja, há quase 20 anos, e está enquadrada no complexo Alvalade XXI.

Em 2004, o estádio, projetado pelo arquiteto português Tomás Taveira, foi palco de importantes jogos da Eurocopa daquele ano, e também recebeu a final da Liga Europa 2004/05.

+ Seleção Brasileira deve ter novidades no time titular contra Senegal; saiba quem pode entrar

Vale destacar que o Estádio de Alvalade, pertencente ao clube que revelou ninguém menos que Cristiano Ronaldo, teve um custo total de cerca de 184 milhões de euros (aproximadamente 958 milhões de reais). Clique aqui para conferir a planta completa do estádio no site oficial do Sporting Clube de Portugal.

E MAIS: