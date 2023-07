De olho no Corinthians, Dorival poupa titulares do São Paulo em duelo contra o Cuiabá: confira a escalação

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 22/07/2023 - 18:03 Compartilhe

De certo preocupado com o pouco tempo de recuperação até o jogo contra o Corinthians, duelo de ida da semifinal da Copa do Brasil na próxima terça-feira (25), em Itaquera, o técnico Dorival Júnior resolveu poupar alguns jogadores tidos como titulares para o duelo de logo mais neste sábado (22) ante o Cuiabá, também fora de casa, pelo Campeonato Brasileiro.

Ídolo da torcida e como sempre um dos nomes mais celebrados pela torcida, Luciano foi um dos escolhidos para iniciar no banco de reservas nesta noite.

Junto dele estará Alisson, peça que vem sendo escalada com assiduidade por Dorival em confrontos decisivos, como volante, ganhando certo destaque.

Em compensação, Dorival lança nos 11 iniciais um trio que há muito não tinha oportunidade de começar jogando: o volante Luan, o meia Marcos Paulo e o ponta Wellington Rato.

O Tricolor tem desfalques importantes para o jogo. O volante Gabriel Neves continua de fora, com duas fraturas nas costelas. Já Rafinha foi liberado pela diretoria e comissão técnica para viajar à Alemanha e partocipar de um evento comemorativo do Bayern de Munique, onde será homenageado. Uma partida amistosa com lendas do clube bávaro será realizada, mas o jogador se compprometeu a não entar em campo. Em seu lugar logo mais, Nathan sai jogando.

Nem tudo são problemas, contudo. O zagueiro Beraldo, recuperado de contusão, é relacionado. Talles Costa, que viajou com o grupo, acabou cortado da partida.

O São Paulo é o atual quinto colocado da classificação, com 25 pontos e vai a campo com Rafael; Nathan, Arboleda, Diego Costa e Caio; Luan, Pablo Maia, Nestor e Marcos Paulo, Wellington Rato e Calleri.

