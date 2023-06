De olho na África! Conheça o atacante ganês contratado pelo Palmeiras

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 20/06/2023 - 18:40 Compartilhe

Após decepções com contratações de jovens jogadores na América do Sul, o Palmeiras virou os seus olhos para a África. Com isso, o Verdão contratou o primeiro jogador em seu projeto de expansão de captação de atletas no continente africano: o ganês Thiery Axel Antwi, de apenas 17 anos.

O jovem atacante, que vai atuar na categoria sub-20 do Alviverde, chega por empréstimo de dois anos, de acordo com informações do ‘Nosso Palestra’. Thiery jogava no Dansoman Wise Football Club, time da segunda divisão do futebol ganês. Segundo a fonte citada, o Verdão também contratou outro atleta vindo da África, que é senegalês e ainda passará por um período de testes.

Thiery Axel Antwi já está em solo brasileiro e assinará o contrato de empréstimo na abertura da janela de transferências no Brasil, no próximo dia 3 de julho. No final do mês de abril, o coordenador das categorias de base do Palmeiras, João Paulo Sampaio, já havia confirmado a chegada dos jovens africanos.

– A gente está indo no mercado africano para ver. É claro que o idioma é muito mais difícil do que aqui. Na América do Sul, o espanhol é mais fácil. Mas a gente está trazendo agora, nesta janela, dois jogadores africanos. Já fomos duas vezes a projetos na África. Gana, Senegal, Angola… A gente está entrando agora, vamos ver como será a adaptação – disse o dirigente em entrevista à ESPN.

João Paulo Sampaio também comentou sobre a desistência do Verdão em contratar jogadores sul-americanos, afirmando que a linguagem e as constantes lesões foram os principais obstáculos que levaram à essa grande decepção.

– A gente trouxe mais ou menos uns 12 atletas. E eu fiquei muito decepcionado. Eles só podem vir com 18 anos, pela lei da Fifa, mas não tiveram a base toda lá, principalmente a parte física. A chamada ‘rodagem’ a base dá, mas machucavam muito. Também não queriam falar o idioma. A maioria deles não faz amizade com os brasileiros. Além disso, toda vez que tinha folga eles iam para casa e não voltavam na data. Fiquei muito decepcionado aqui no mercado sul-americano.

O ganês Thiery integrará a equipe sub-20 do Palmeiras, atual campeã da Copa São Paulo de Futebol Júnior (Copinha), do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil. Em julho deste ano, a categoria disputará a Copa Libertadores da América pela primeira vez na história. O Verdão está no Grupo C da competição continental, ao lado de Boca Juniors-ARG, Defensor Sporting-URU e Huachipato-CHI.

