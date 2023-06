De La Cruz abre o jogo sobre interesse do Flamengo: ‘Estou tranquilo’

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 23/06/2023 - 15:07 Compartilhe

Pela primeira vez desde que o interesse veio à tona, De La Cruz falou abertamente sobre o Flamengo. O meia uruguaio esclareceu que se sente honrado com a procura do Rubro-Negro, mas que as negociações paralelas não atrapalharão seu desempenho no restante da temporada do River Plate.



– Tenho gente trabalhando e sei que farão o melhor para mim e para o clube quando for o momento. Eu estou muito tranquilo e tenho a cabeça aqui (no River) – disse, antes de completar:

– É muito bom que gostem do meu nome, mas sou feliz aqui, sinto o apoio da torcida desde que cheguei, e já se passaram muitos anos. No meio da competição, quando estamos jogando partidas importantes do campeonato e para entrar nas oitavas de final da Libertadores, seria egoísta falar do meu futuro – finalizou, em entrevista à TNT Sports da Argentina.



O uruguaio foi questionado sobre o interesse do Flamengo depois da vitória por 3 a 1 sobre o Instituto, pelo Campeonato Argentino. De La Cruz, inclusive, deixou sua marca e foi fundamental na manutenção do River Plate na lideranã da liga nacional.



Até o momento, Flamengo e River Plate estão distantes de um acordo por De La Cruz. O Rubro-Negro chegou a apresentar proposta de 8 milhões de euros pelo jogador, cerca de R$ 40 milhões, mas a oferta foi recusada. Os argentinos querem algo em torno dos 10 milhões de euros, e aguardam para saber sobre a classificação da Libertadores, que também pode ser um impeditivo para concretizar o negócio.