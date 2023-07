De férias no Rio de Janeiro, Vinícius Júnior e Camavinga aparecem dentro do Cristo Redentor

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 11/07/2023 - 13:19 Compartilhe

De férias no Rio de Janeiro, o atacante Vinícius Júnior visitou o Corcovado na companhia do francês Eduardo Camavinga, que atua ao lado do brasileiro no Real Madrid. Nas redes sociais, Vini compartilhou imagens dentro do Cristo Redentor, junto do amigo de clube.

“O Rio de Janeiro continua lindo”, escreveu Vinícius Jr., na legenda da publicação. Além do brasileiro, Camavinga também publicou alguns cliques da visita ao Cristo Redentor.

Apesar do elenco madridista já ter se apresentado para a temporada 2023/24, Vini e Camavinga ainda não retornaram ao Real Madrid. A dupla ganhou mais alguns dias de descanso por ter participado da última Data Fifa.

Os jogadores devem se apresentar ao clube espanhol nos Estados Unidos, onde o Real Madrid disputará quatro jogos de preparação para a temporada.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Vinicius Jr. ⚡️🇧🇷 (@vinijr)