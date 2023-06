De Alagoas para a Europa: conheça a trajetória do brasileiro que fez história em Malta

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 20/06/2023 - 21:28 Compartilhe

Que o brasileiro marca seu nome onde passa todo mundo já sabe. Há lugares que muita gente nunca ouviu falar, mas pode acreditar que algum brasileiro tem sua relevância naquele local. É o caso de Jonny Robert e o pequeno país europeu chamado Malta, localizado próximo a Espanha.

Nascido no interior de Alagoas, estado do Nordeste brasileiro, Jonny se tornou um dos principais jogadores de futebol do país, tudo graças à conquista da principal competição local, garantindo sua equipe, Hamrun Spartans, a vaga da fase que antecede a Liga dos Campeões da Europa.

– É difícil até falar disso tudo, sempre fui sonhador, sempre me imaginei vivendo situações como essa, e quando acontece, a ficha demora para cair – explicou Jonny, falando sobre ter colocado o nome na história do futebol de Malta.

– Vim de um lugar pequeno, longe dos holofotes, e tudo sempre foi muito difícil. Eu só tenho a agradecer a todos que estiveram comigo ao longo destes anos, todos da minha família, meus amigos, pessoas na qual trabalhei. Obrigado – concluiu o brazuca.

A temporada de Jonny terminou com 35 jogos, pouco mais de 2200 minutos em campo, sete gols, e a conquista da Liga Malta.

