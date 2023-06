Dawhan volta a marcar e Gamba Osaka alcança quarta vitória seguida na J-League

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 26/06/2023 - 12:22 Compartilhe

O volante brasileiro Dawhan, que defende o Gamba Osaka desde a temporada passada, vem tendo uma temporada de grande destaque pela equipe japonesa. Na partida contra o Kashima Antlers, no último final de semana, Dawhan voltou a marcar e ajudou sua equipe a conquistar mais uma vitória, por 2 a 1. Com o gol, Dawhan segue como artilheiro da sua equipe na temporada: são cinco gols marcados, além de cinco assistências. Dawhan celebrou a boa fase e destacou a importância dos gols.

– Muito feliz por poder marcar mais um gol na temporada e ajudar a minha equipe na conquista de mais uma vitória. Marcar gols não é a minha principal função, mas quando surgem as oportunidades, eu tenho aproveitado e conseguido ajudar o Gamba. Além dos gols, tenho dado algumas assistências, isso traz uma confiança nos jogos e espero poder seguir marcando e ajudando o Gamba na busca pelos objetivos – disse.

Após um início ruim na competição, o Gamba Osaka tem buscado uma reabilitação nas últimas rodadas. A equipe do brasileiro chegou à sua quarta vitória na J-League e se aproxima da parte de cima na tabela. Dawhan falou sobre a importância de mais uma vitória e a busca pelas posições de cima.

– Foi mais uma grande vitória dentro de casa. Contamos com o apoio do nosso torcedor e conquistamos a vitória contra um adversário difícil. Não tivemos um bom início de competição, mas agora estamos nos recuperando, estamos com quatro vitórias seguidas e isso traz uma grande confiança para a nossa sequência. Espero que a gente consiga seguir vencendo e subindo cada vez mais na tabela para alcançar as primeiras posições – concluiu.