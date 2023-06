David Luiz explica goleada sofrida pelo Flamengo: ‘Não jogamos’

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 22/06/2023 - 23:34 Compartilhe

O Flamengo foi goleado pelo Bragantino no retorno aos gramados após a Data Fifa. O placar de 4 a 0, apesar de elástico, traduziu o que se viu em campo: uma péssima atuação dos comandados de Sampaoli. Após a partida, David Luiz analisou o que faltou ao Rubro-Negro para diminuir o prejuízo.

– Desde o início eles estiveram melhor que a gente, foi merecida a vitória e o placar. Nós não jogamos, defendemos sempre um segundo em atraso. Eles tiveram o controle do jogo do início ao fim. Cabe a nós pegar esse jogo, avaliar e melhorar. A gente não esteve bem, tínhamos dez jogos de invencibilidade antes da parada, mas começamos muito mal – disse, em entrevista ao Premiere.

Com o resultado, o Rubro-Negro desperdiçou a oportunidade de ultrapassar o Palmeiras e manter a distância para o líder Botafogo. O Flamengo perdeu uma posição, para o Grêmio, e terminará a rodada na quarta colocação do Campeonato Brasileiro. O prejuízo para o Alvinegro, agora, é de oito pontos.



O Rubro-Negro volta a campo no domingo (25), para enfrentar o Santos, na Vila Belmiro. O duelo, válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, será disputado às 18h30 (de Brasília), com portões fechados, por conta dos incidentes que envolveram a torcida do Peixe no clássico diante do Corinthians.