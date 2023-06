Danilo Soares, do Bochum, é nome que interessa ao Bahia

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 21/06/2023 - 16:04 Compartilhe

Um dos clubes que mais se movimentou em relação a aquisição de novos jogadores em 2023, o ‘apetite’ do Bahia na atual janela de transferências parece seguir igual, já que alguns nomes tem sido colocados em pauta como reforços em potencial do Esquadrão. Depois do lateral-direito Gilberto, atualmente no Benfica, o clube de Salvador também observa o mercado europeu em busca de um lateral-esquerdo com maior grau de experiência, caso de Danilo Soares.

Nome de 31 anos de idade, o brasileiro defende o Bochum desde a temporada 2017/2018 sendo que, no futebol alemão, ele atua desde 2014/2015, período em que defendeu o Ingolstadt.

Apesar de natural da cidade de Belo Horizonte-MG, Danilo Soares apenas atuou nas categorias de base do Grêmio antes de dar sequência em sua carreira como profissional inteiramente no Velho Continente. Sendo que, antes da larga trajetória na Alemanha, ele jogou por três temporadas com a camisa do Austria Lustenau.

A intenção na busca por Danilo Soares, segundo informação do jornalista João Gabriel Leiro, seria de trazer nome com maior capacidade de consolidação no setor do que apresentaram os atuais candidatos no elenco do técnico Renato Paiva.

Matheus Bahia, Jhoanner Chávez e Ryan revesaram no posto até então sendo que, contra o Palmeiras, nesta quarta-feira (21), Chávez será utilizado muito por conta da suspensão de Ryan. No empate em 2 a 2 contra o Cruzeiro, em 10 de junho, o jovem de 21 anos de idade tomou o terceiro cartão amarelo.

