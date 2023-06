Danilo mostra respaldo a Ramon após derrota e chama jogadores a assumirem a responsabilidade na Seleção: ‘Nossa hora de ajudar’

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 20/06/2023 - 18:55 Compartilhe

A Seleção Brasileira foi derrotada por 4 a 2, nesta terça-feira (20), para a seleção de Senegal, em amistoso válido pela Data Fifa. Além do resultado elástico em Lisboa, a partida ficou marcada pela atuação ruim do Brasil. No entanto, os jogadores trataram de evitar procurar culpados pelo desempenho em campo. Um deles foi Danilo, que evitou colocar o o rendimento na conta de Ramon Menezes e puxou a responsabilidade para os jogadores.

+ Veja tabela e classificação do Brasileirão-2023 clicando aqui

Na saída de campo, em entrevista ao SporTV, o lateral-direito declarou que é o momento de os atletas ajudarem a Seleção Brasileira, que tanto deu a eles durante a carreira. Além de, é claro, dar força ao técnico interino.

– Ramon vem crescendo, tem o respeito e o respaldo de todos nós aqui dentro da Seleção, tanto jogadores quanto estafe, mas como eu falei, caso seja ele que continue, é importante que nós jogadores também possamos assumir a responsabilidade de se entregar ainda mais. Como eu disse, a Seleção já nos deu tanto prestígio, reconhecimento durante toda a carreira, que é o nosso momento de ajudar.

Como um dos líderes desse elenco, Danilo participou de conversas com o presidente Ednaldo Rodrigues sobre os rumos que a entidade planeja para a Seleção Brasileira. Mais uma vez, o lateral manifestou apoio às decisões tomadas e prometeu fazer todo o possível para ajudar nessa transição.

– O que a gente passou para o presidente, que é o nosso papel, que é o que nos cabe, é que ele defina um norte, um plano, e nós vamos ajudar e tentar de todas as maneiras com que esse plano dê certo. Isso não quer dizer que eu vá estar aqui na própria convocação ou que A ou B vai estar, mas sempre que nós estivermos, nosso papel, nosso dever, é fazer com que aquilo que o presidente definiu como norte funcione da melhor maneira possível.

+ ATUAÇÕES: Apenas Vini Jr. se salva em atuação desorganizada e sem norte da Seleção Brasileira

Sobe o jogo em si, Danilo elencou fatores que podem ter contribuído para a derrota, como a mudança de sistema e até mesmo a questão das férias, uma vez que alguns jogadores já estava liberados de seus clubes na Europa. Mesmo assim, ele não “passou pano” para um derrota como essa.

– Temos que ser cautelosos ao fazermos essa avaliação, porque temos jogadores novos, mudança no sistema. Além disso, o momento dos amistosos é um pouco particular, em que temos jogadores que estavam de férias. Temos que ser cautelosos nessa avaliação, mas não tem desculpa, a Seleção Brasileira não pode fazer uma figura dessa, mesmo que eles tenham jogadores em ligas fortes, jogadores de qualidade, mas nós temos que aprender isso rápido, porque aqui a exigência é alta – concluiu.

Após os dois amistosos dessa Data Fifa, a Seleção Brasileira volta a se reunir apenas em setembro, quando inicia a disputa das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, e terá Bolívia (em casa) e Peru (fora de casa) como primeiros adversários. Enquanto isso, a entidade aguarda Carlo Ancelotti terminar seu contrato com o Real Madrid-ESP para ter um técnico efetivo, quem sabe, no meio de 2024.

E MAIS: