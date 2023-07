Daniel Silva vai às quartas em Kassel, na Alemanha

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 13/07/2023 - 9:02 Compartilhe

Atleta ADK Tennis, de Itajaí (SC), Daniel Dutra Silva está nas quartas de final do ITF M25 de Kassel, na Alemanha, evento com premiação de US$ 25 mil mais hospedagem, jogado no saibro.

Ele passou pelo alemão Justin Engel por 6/1 6/3 e vai enfrentar por vaga na semifinal o vencedor do duelo alemão de Filip Forig e Facundo Yunis.

A equipe ADK Tennis/Itamirim Clube de Campo conta com o patrocínio da Taroii Group e Promenac Veículos, os co-patrocínios CORE – Clínica de Ortopedia e Reabilitação Esportiva / Marcelo Pfitzer – Fisioterapia / Fort Atacadista e parcerias da FMEL – Fundação Municipal de Esporte e Lazer Itajai, Confederação Brasileira de Tênis e Federação Catarinense de Tênis.