16/07/2023 - 13:39

Atleta da ADK Tennis, de Itajaí (SC), Daniel Silva, número 415 do ranking, foi vice-campeão, neste domingo, do torneio ITF M25 de Kassel, na Alemanha, com premiação de US$ 25 mil mais hospedagem.

O atleta da equipe catarinense foi superado na final diante do tcheco Andrew Paulson, 428º colocado, por 6/4 6/2 após 1h22min de duração.