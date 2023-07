Daniel Silva derrota 2º favorito e vai à final em Kassel

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 15/07/2023 - 11:42 Compartilhe

Atleta da ADK Tennis, de Itajaí (SC), Daniel Silva, 415º colocado, se classificou, neste sábado, para a decisão do future de Kassel, na Alemanha, evento no saibro com premiação de US$ 25 mil mais hospedagem.

Daniel Silva passou pelo cabeça de chave 2, o boliviano Murkel Dellien, 328º colocado, por 2 sets a 0 com parciais de 6/4 7/6 (8/6) e vai em busca do título contra o vencedor do tcheco Andrew Paulson ou o belga Buvaysar Gadamauri.

Ele busca o 26º título na carreira e o segundo da temporada onde foi campeão em Santo Domingo, na Rep. Dominicana.