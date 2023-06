Daniel Alves diz que ‘perdoa’ mulher que o acusa de estupro

admin3i admin3 - https://istoe.com.br/author/admin3/ 21/06/2023 - 13:52 Compartilhe

ROMA, 21 JUN (ANSA) – Em sua primeira entrevista desde que foi detido, o jogador Daniel Alves pediu desculpas para sua ex-esposa, além de afirmar que perdoa a mulher que o acusa de agressão sexual.

Ao jornal espanhol La Vanguardia, o brasileiro de 40 anos comentou que só deve desculpas para a modelo e empresária Joana Sanz.

“Quero pedir desculpas à única pessoa a quem tenho de pedir desculpa, que é a minha mulher, Joana Sanz, com quem me casei há oito anos, com quem ainda sou casado e espero viver com ela por toda a minha vida”, disse o ex-lateral da Juventus.

O atleta voltou a defender sua inocência, tanto que garantiu estar com a “consciência tranquila”, e afirmou que não sabe a razão pela qual a mulher o denunciou.

“Nunca machuquei ninguém intencionalmente, e nem ela naquela noite. Não sei se ela está com a consciência tranquila, se dorme bem à noite, mas eu a perdoo. Eu acredito que alguém deu a ela um conselho ruim”, disse o multicampeão.

O ex-jogador da seleção brasileira afirmou que Sanz foi o grande motivo por ter dado várias versões diferentes sobre o episódio.

Em uma delas, Daniel Alves admitiu que manteve relação sexual com a mulher, mas argumentou que o ato foi consentido.

“Quem já conheceu o amor verdadeiro, como eu, sabe que estaria disposto a fazer qualquer coisa por ele, até mentir.

Tive medo de perder a Joana e por isso mudei minha versão”, concluiu.

Um dos atletas mais vitoriosos da história do futebol, o lateral está preso no Centro Penitenciário Brians sob acusação de estuprar uma mulher dentro de um banheiro da área VIP da boate Sutton, na Espanha. (ANSA).