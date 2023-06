Daniel Alves descarta possibilidade de fuga para o Brasil: ‘Não sou o Robinho’

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 22/06/2023 - 16:45 Compartilhe

Daniel Alves resolveu se pronunciar publicamente pela primeira vez desde que foi preso pela acusação de estupro, ainda em janeiro, e falou ao jornal “La Vanguardia” na última quarta-feira.

Entre os temas, o jogador novamente se defendeu, negou a versão da vítima — a quem disse “perdoar” — e garantiu que não fugiria caso recebesse a liberdade provisória.

A defesa do brasileiro já buscou a liberdade parcial em diversas ocasiões, mas teve todos os pedidos negados. Daniel disse não entender os motivos e garantiu que não “foge de suas responsabilidades”.

– Sempre mostre a cara. Não fuja. Por isso, não entendo porque a liberdade provisória não me é concedida por risco de fuga. Vou sempre com a cabeça erguida, não pretendo fugir das minhas responsabilidades – destacou Daniel.

Com seu caso sendo comparado ao de Robinho, que foi condenado pelo crime de estupro na Itália e não cumpre a pena por estar no Brasil — que não extradita seus cidadãos —, Daniel disse ser diferente do ex-companheiro de Seleção.

– Não sou Robinho, sou o Daniel Alves. Saí de casa com 14 anos e, desde então, busco minha vida e resolvo todos os problemas sozinho – afirmou.

Além disso, Daniel questionou o possível risco de fuga, argumentando que se apresentou na Espanha por vontade própria. De acordo com ele, se quisesse fugir, o jogador teria viajado diretamente ao Brasil.

– Se eu tivesse a intenção de fugir, teria me apresentado na Espanha? Ou teria viajado do México para o Brasil, onde a extradição é quase impossível? – questionou.

Por fim, Daniel voltou a negar os atos de violência cometidos contra a jovem na boate Sutton, em Barcelona.

– Em casa, meus pais me ensinaram alguns princípios e valores que me guiaram durante a vida. E, entre esses valores, está o de nunca agir com violência – encerrou.