Damian Lillard e Blazers parecem estar em sintonias diferentes após o Draft

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 25/06/2023 - 18:09 Compartilhe

Não sei você, mas estou achando que ainda teremos mais capítulos na novela. Damian Lillard e Portland Trail Blazers não estão falando a mesma língua após o Draft. Ao menos, é o que parece. Enquanto o astro pediu para que a franquia trocasse a escolha e fosse atrás de grandes nomes no mercado, a equipe manteve Scoot Henderson. De acordo com o jornalista Sean Highkin, do site Rose Garden Report, membros do staff do jogador não gostaram nada do que aconteceu.

O Blazers teve três picks no último recrutamento, sendo duas de primeira rodada. Lillard esperava que a direção as trocasse, mas seus desejos não foram atendidos. Um quer uma coisa e, o outro, quer outra. Simplesmente, não estão na mesma sintonia.

Parece ser o fim de Damian Lillard no Blazers por conta do Draft?

Eu não tenho a menor ideia.

Ele já falou, inúmeras vezes, que gostaria de seguir em Portland. Já rejeitou diversos rumores sobre trocas nos anos anteriores e, no fim, ele ficou mesmo. Então, meio que a gente não acreditava na chance de Lillard sair.

Ao mesmo tempo, ele cobra a direção por reforços. Ele quer disputar os playoffs com chances de ser campeão por lá.

“Eu ouvi que Damian Lillard e seu staff não gostaram de como o Blazers usou as escolhas de Draft“, disse Highkin. “Então, eles estavam ‘telegrafando’ que se a equipe utilizasse as picks, teriam de conversar seriamente. Acho que Joe Cronin (GM de Portland) fez a coisa certa, mas acho que Lillard tem o direito de não gostar”.

Mas a pergunta a ser feita é: Lillard vai querer jogar em um time claramente em reconstrução?

Henderson vem para fazer uma carreira enorme, mas joga exatamente na posição de Lillard. Vai dizer que a direção já não estava se preparando para uma mudança de rumos? Mas ao mesmo tempo, o astro ainda quer competir por Portland.

Fica a impressão de que ambos não possuem a coragem de dizer: “chega, vamos parar por aqui”. Parece que um está empurrando para o outro a decisão. Sabe aquele casamento que foi muito legal, mas sobrevive pelos momentos do passado e ninguém consegue ver o futuro juntos? É isso.

Será que vão empurrar até a trade deadline para alguém, finalmente, cair na real que o melhor caminho é o fim?

Então, é muito melhor para os dois que ele siga seu caminho em outro time, que lute por um título e volte para um último ano de carreira.

Draft

Particularmente, achei o Draft do Blazers o melhor da NBA. E por muito.

Primeiro, Henderson é isso tudo mesmo. Ele precisa da bola, pois sabe criar, atacar a cesta, mas ainda não tem um bom arremesso. Então, o caminho natural seria o Blazers trocar Damian Lillard por arremessadores e escolhas de Draft. De repente, nem chega a ser uma reconstrução, mas uma mudança de rumos.

Depois, selecionou Kris Murray, que é basicamente como o irmão do Sacramento Kings. Ele caiu porque passou por uma segunda cirurgia no pé, mas estará pronto para o início da temporada. Normalmente, Murray poderia ser escolha de loteria. Portland deu sorte até nisso.

Por fim, o Blazers selecionou o francês Rayan Rupert com a pick 43, que era projetado para sair na primeira rodada. E ele é um dos melhores defensores entre os prospectos. Ou seja, Portland foi perfeito.

Agência livre

Vamos imaginar que a direção consiga fechar com bons nomes na agência livre, que acontece a partir da próxima sexta-feira. Será possível manter Damian Lillard? Mais que isso, ele vai querer jogar com tantos jogadores jovens?

Todo ano ele dá sinais de que vai sair, mas fica. Será que agora é só mais um episódio assim?

No momento, Portland está bem longe do teto salarial, então é totalmente capaz de conseguir bons agentes livres no mercado. Mas aí voltamos ao ponto em que o Blazers não consegue grandes nomes no período há muito tempo. Há décadas, para ser mais preciso.

Fica um pouco difícil sem a ajuda de Lillard para montar um grande time. Com uma troca e, imagine isso, o Blazers pode ir aos playoffs já na próxima temporada. Seu salário será de US$45 milhões. Então, em uma negociação simples, o time tem a chance de receber dois ou três grandes jogadores.

E eu entendo o torcedor da equipe. Sério. Ele é o melhor jogador da história da franquia. Mas é bom lembrar que Clyde Drexler, o melhor antes de Lillard, também saiu em troca.

Ciclos acabam. Mas diferente do que houve no pós-Drexler, o Blazers pode fazer grandes coisas em um futuro próximo sem Damian Lillard.

Supondo que ele fique…

Bem, neste caso, não sei se Portland pode atingir um patamar de brigar por grandes coisas. Eventualmente, com Henderson vindo do banco, Jerami Grant estendendo o contrato, até tem como chegar aos playoffs. Mas mais uma vez não será o suficiente para lutar por um título.

É aquela água de salsicha. Tem cheiro de salsicha, mas não serve para absolutamente nada e precisa jogar fora.

Não vai passar de uma primeira rodada ou algo assim.

O Blazers vai ficar nisso até quando?