Dalvin Cook não tem pressa em assinar com novo time na NFL

O running back Dalvin Cook é o centro das atenções no mercado da NFL. Após ser liberado pelo Minnesota Vikings no início deste mês, ele despertou interesse de várias equipes. No entanto, o jogador não está preocupado com essa situação.

De acordo com o repórter Jeremy Fowler, Cook pretende aguardar antes de tomar uma decisão sobre seu futuro.

– Fui informado de que ele está disposto a ter paciência e não está com pressa para assinar um contrato. Ele pode esperar para ver o que acontece com outros running backs, como Barkley, que estão negociando suas franchise tags, pois podem surgir novos contratos com os quais ele pode trabalhar – disse o jornalista.

Cook tem sido associado ao Miami Dolphins e também pode despertar interesse de equipes como o Denver Broncos, que estão em busca de um running back de elite. Fowler relatou que o jogador se sente muito bem após a cirurgia e espera ter um grande ano em 2023.

Segundo Fowler, Cook poderá esperar até o dia 17 de julho, quando as negociações das franchise tags se encerram, para assinar com uma nova equipe.

O running back, de 27 anos, está na NFL desde 2017, quando foi selecionado pelos Vikings. Desde então, acumulou 1.282 corridas para 5.993 jardas e 47 touchdowns, com uma média de 4.7 jardas por tentativa.

