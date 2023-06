Da traição à desculpa em carta aberta: tudo o que se sabe sobre polêmica com Neymar

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 22/06/2023 - 13:02 Compartilhe

Após a influenciadora Fernanda Campos relatar que Neymar teria se envolvido com ela e traído a namorada Bruna Biancardi, o jogador escreveu um pedido de desculpas à futura mãe de seu filho nas redes sociais. A declaração do astro brasileiro gerou uma repercussão enorme na web, com muitas críticas de personalidades e internautas, mas também apoio de amigos famosos do camisa 10.

Quer saber tudo o que aconteceu entre Neymar, Fernanda Campos e Bruna Biancardi? Abaixo, o Lance! traz um resumo sobre o caso. Segue o fio!

>!DEDUROU! A influenciadora Fernanda Campos contou ao “Metrópoles” que ficou com Neymar no último domingo (11), às vésperas do Dia dos Namorados, e compartilhou prints de mensagens trocadas com o craque do Paris Saint-Germain

>!REBATEU! Após o jornalista Erlan Bastos afirmar que Neymar e Biancardi teriam um acordo para o atleta se envolver com outras mulheres, a influenciadora ameaçou processar o repórter: ‘De onde você tirou essa m****?’

>!ASSUMIU! Depois de três dias de ‘suspense’, Neymar assumiu o erro e escreveu um pedido de desculpas a Bruna Biancardi nas redes sociais: ‘Justificar o injusticável’

>!APOIADO! Nos comentários da publicação, Neymar recebeu apoio de diversos amigos famosos, como o influenciador Luva de Pedreiro, o Rei do Futsal, Falcão, e o humorista Tirulipa

>?PASSARAM PANO? As declarações dos amigos de Neymar, apoiando e até parabenizando o craque pela postagem, não foram bem recebidas por internautas, que acusaram as personalidades de estarem ‘passando pano’ para o atleta após a traição

>!DEU O QUE FALAR! A postagem de Neymar ‘bombou’ na internet – o post passa dos 11 milhões de likes e o nome do jogador bateu recorde de menções nas redes sociais neste ano

>!ALFINETOU! A influenciadora Fernanda Campos, que estava enfrentando instabilidades no Instagram, voltou a dar as caras na rede social para ‘alfinetar’ Neymar: ‘Conseguiu me deixar mais tempo fora do insta do que dentro do quarto’

>?IGNOROU? Agora, os internautas aguardam para saber se Bruna Biancardi responderá ao pedido de desculpas de Neymar – por enquanto, a influenciadora não escreveu nada, apesar de já ter aparecido nas redes sociais para postar um vídeo sem relação com o tema

Esta não foi a primeira turbulência na relação entre Bruna Biancardi e Neymar. O jogador e a influenciadora começaram a se relacionar em 2021, mas terminaram o namoro em agosto do ano passado. Na época, rumores sobre traição circularam, mas foram negados pela modelo ao confirmar o término. Meses depois, os dois voltaram a ser vistos juntos e, em janeiro deste ano, Bruna confirmou o retorno do casal. Em abril, a blogueira contou ao público sobre a gravidez através de um texto afetuoso nas redes sociais.

E aí, o que você achou do posicionamento de Neymar? Bruna Biancardi perdoará o jogador ou a traição determinará o fim do relacionamento?

