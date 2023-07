‘Dá para ser campeão’, diz Arrascaeta após virada do Flamengo sobre o Atlético-MG

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 29/07/2023 - 23:40 Compartilhe

O Flamengo venceu o Atlético-MG de virada e chegou a 31 pontos no Campeonato Brasileiro. O clube saltou para a vice-liderança e agora está a nove pontos do líder Botafogo.

Ainda dá para ser campeão? Segundo Arrascaeta, craque da partida, a resposta é sim!

– A gente precisava da vitória, pois ainda acredita que dá para ser campeão. Tinha de ganhar, eram três empates consecutivos. Foi importante, dá para acreditar na recuperação para ser campeão – disse Arrascaeta após a vitória do Flamengo.

Com um golaço de falta e assistência para o gol da virada, Arrascaeta foi o principal destaque na partida no Independência. Clique aqui para conferir as notas.

O Flamengo volta a campo na quinta-feira pela Libertadores. Enfrenta o Olimpia, no Maracanã, pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores.