Culpado ou inocente? Atuação de Marcelo em vitória do Fluminense divide opiniões na web

A atuação do lateral-esquerdo Marcelo na vitória de virada do Fluminense sobre o Bahia por 2 a 1 dividiu opiniões na web. Neste sábado (24), no Maracanã, o jogador voltou a atuar depois de mais de um mês afastado dos gramados. Muitos internautas criticaram a postura do defensor durante o gol que abriu o placar para equipe visitante. No entanto, alguns tricolores escreveram nas redes sociais que gostaram da performance do ex-Real Madrid.

No único gol marcado pelo Tricolor Baiano, o camisa 12 do Fluminense retornou ao campo de defesa sem muita velocidade e permitiu que o atacante Vinicius Mingotti passasse às suas costas para balançar as redes. O lance gerou muitas críticas, e até memes, nas redes sociais.

– Marcelo parece que foi passear no parque – escreveu um internauta.

– Simplesmente comovente a vontade do lateral Marcelo na jogada – ironizou outro.

Ainda assim, Marcelo recebeu elogios de alguns tricolores. Os comentários positivos foram voltados ao desempenho ofensivo do lateral, especialmente na criação de jogadas.

– Para quem estava tanto tempo sem jogar, Marcelo muito bem até. Não ganhou a corrida no gol sofrido, mas o time tem que se organizar para não deixar ele nessa, com André em campo deve ocorrer menos. O que ele ajuda na criação ‘é sacanagem’, tem que proteger atrás para dar essa liberdade – analisou um tricolor.

– Bizarra a diferença que o Marcelo faz em campo, o time muda espiritualmente e melhora seu futebol drasticamente. Ele é foda – escreveu outro.

Pressionado, o Fluminense foi para o intervalo perdendo o jogo, mas conseguiu a virada logo na parte inicial da segunda etapa, com gols de Lelê e Gabriel Pirani. Marcelo foi substituído perto dos 15 minutos do segundo tempo, já com a equipe em vantagem, e recebeu aplausos dos torcedores presentes.

Veja abaixo alguns dos principais comentários da web sobre a apresentação de Marcelo.

